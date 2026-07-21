Intossicazioni in piscina | quando il cloro diventa davvero pericoloso

Otto persone sono rimaste intossicate dopo aver inalato vapori di cloro in una piscina vicino a Roma. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando le esalazioni hanno causato problemi respiratori e nausea. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato i coinvolti in ospedale per controlli. La causa dell’incidente non è ancora stata chiarita, né sono state rilasciate informazioni sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Dopo l’incidente nella piscina di Mentana, alle porte di Roma, dove otto persone sono rimaste intossicate in seguito all’inalazione di esalazioni di cloro, tra loro anche un bambino di cinque anni trasportato in codice rosso, mentre circa cinquanta bagnanti sono stati evacuati dalla struttura, la domanda è tornata inevitabilmente al centro dell’attenzione: quanto può essere pericoloso il cloro utilizzato per disinfettare l’acqua delle piscine? Dopo questa vicenda, è tornata inevitabilmente al centro dell’attenzione una domanda: quanto può essere pericoloso il cloro utilizzato per disinfettare l’acqua delle piscine? Non è la prima volta che... 🔗 Leggi su Open.online

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