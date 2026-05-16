Strage di sub alle Maldive il mistero delle bombole | cosa c’entra il Nitrox e quando diventa pericoloso

Due giorni dopo la morte di cinque italiani durante un'immersione subacquea alle Maldive, si cercano ancora chiarimenti sulle cause dell'incidente. Le autorità locali stanno analizzando le attrezzature, in particolare le bombole di ossigeno e il tipo di miscela utilizzata, tra cui il Nitrox. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata, mentre si continua a indagare sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La vicenda ha attirato l'attenzione di esperti e familiari coinvolti.

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