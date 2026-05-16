Strage di sub alle Maldive il mistero delle bombole | cosa c’entra il Nitrox e quando diventa pericoloso
Due giorni dopo la morte di cinque italiani durante un'immersione subacquea alle Maldive, si cercano ancora chiarimenti sulle cause dell'incidente. Le autorità locali stanno analizzando le attrezzature, in particolare le bombole di ossigeno e il tipo di miscela utilizzata, tra cui il Nitrox. Nessuna conclusione ufficiale è stata ancora comunicata, mentre si continua a indagare sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La vicenda ha attirato l'attenzione di esperti e familiari coinvolti.
Sono trascorsi due giorni dalla drammatica notizia della morte di cinque italiani che stavano facendo attività subacquea alle Maldive. Nonostante l'impegno dei sommozzatori, i corpi non sono stati ancora recuperati. Al momento, è stato riportato in superficie soltanto il cadavere di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova. Al momento non sappiamo ancora che cosa possa aver provocato la morte dei nostri connazionali. A impedire la risalita delle cinque vittime, impegnate in un'immersione profonda nell'atollo di Vaavu – per la precisione nei pressi della località di Alimathaa – potrebbero essere state diverse cause. Tra queste anche un problema alla miscela dell'ossigeno presente nelle bombole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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