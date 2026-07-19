Nel pomeriggio di domenica, soccorritori dell'Ares 118 e vigili del fuoco sono intervenuti davanti all'ingresso di una piscina nel centro sportivo «Reds Mezzaluna» a Mentana. Diversi bagnanti sono stati colti da intossicazione da cloro. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle condizioni di salute. L’intervento è avvenuto per gestire le conseguenze dell’esposizione a sostanze chimiche presenti nell’acqua.

L'intervento dell'Ares 118 e dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica davanti all'ingresso della piscina del centro sportivo «Reds Mezzaluna» di Mentana. Scene drammatiche, come il bilancio: una decina di intossicati dall'esalazioni di cloro dalla vasca mentre facevano il bagno. Fra loro anche sette bambini di età inferiore a dieci anni. Grave, con problemi respiratori, una bimba di cinque anni ricoverata in ospedale come gli altri piccoli. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente, non si esclude l'errore umano. (rinaldo frignani). 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Intossicati dal cloro in piscina, i soccorsi ai bagnanti a Mentana

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Fuga di cloro in una piscina, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso, cinquanta evacuati

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