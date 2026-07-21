Intitolazione stadio di Verona il mecenate Bentegodi o lo scudetto di Bagnoli | la città si divide tra storia e il mito

Notizia in breve

A Verona si è svolto un convegno nella Gran Guardia per ricordare il 150° anniversario della morte di Marcantonio Bentegodi. La discussione ha riguardato la possibilità di intitolare lo stadio cittadino al mecenate o di dedicare il nome alla squadra di calcio. La città si divide tra chi propone di mantenere la memoria storica di Bentegodi e chi preferisce un omaggio legato allo scudetto vinto.