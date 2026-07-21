Intitolazione stadio di Verona il mecenate Bentegodi o lo scudetto di Bagnoli | la città si divide tra storia e il mito
A Verona si è svolto un convegno nella Gran Guardia per ricordare il 150° anniversario della morte di Marcantonio Bentegodi. La discussione ha riguardato la possibilità di intitolare lo stadio cittadino al mecenate o di dedicare il nome alla squadra di calcio. La città si divide tra chi propone di mantenere la memoria storica di Bentegodi e chi preferisce un omaggio legato allo scudetto vinto.
«Ti ricorderà questa tua Verona che tanto amasti.». S’intitolava così un convegno in Gran Guardia, nel cuore di Verona, per il 150° della morte di Marcantonio Bentegodi. Parole che, traslate, s’intonerebbero al lutto odierno, nella città che saluta Osvaldo Bagnoli. L’illustre (e dimenticato) veronese già precursore dello sport, mecenate culturale, filantropo visionario. E l’allenatore dell’immaginifico scudetto ‘85, milanese del quartiere operaio Bovisa, da Verona adottato. Il funerale di Bagnoli cade a due mesi dall’evento che, il prossimo 24 settembre, vedrà gli atti di quel convegno diventare un libro, presentato alla stessa Società Letteraria cui Bentegodi, nato sotto gli austriaci nel 1818, donò 1. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Quarant'anni fa lo scudetto dell'Hellas Verona: il ricordo di un trionfo leggendario guidato da Osvaldo BagnoliIl 17 luglio è deceduto Osvaldo Bagnoli, allenatore che nel 1985 guidò l'Hellas Verona alla conquista del suo primo scudetto.
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https://www.larena.it/argomenti/sport/stadio-da-intitolare-a-bagnoli-gia-pronta-una-mozione-ma-c-e-chi-pensa-ad-un-monumento-1.13075214 La proposta sta prendendo quota. In arrivo un documento di Rossi, Verona Domani. Sul nostro sito un plebiscito a f facebook
Pronta una mozione per intitolare lo stadio a Bagnoli e non soloMa si pensa anche ad altro come l’intitolazione di una via, di uno spazio pubblico oppure la realizzazione di un monumento per Bagnoli ... calciohellas.it
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