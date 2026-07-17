Il 17 luglio è deceduto Osvaldo Bagnoli, allenatore che nel 1985 guidò l'Hellas Verona alla conquista del suo primo scudetto. Quella vittoria rappresentò il primo titolo di campione d'Italia per una squadra di provincia, interrompendo il dominio delle grandi città. Bagnoli rimane noto per aver portato una formazione di piccola dimensione al massimo traguardo nel calcio nazionale. La vittoria fu un evento storico nel calcio italiano, simbolo di sorpresa e imprevedibilità.

Il 17 luglio è morto Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che nel 1985 conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona: il primo scudetto di una squadra di provincia che spezzò il dominio delle grandi. Bagnoli aveva da poco compiuto 91 anni. Riproponiamo l'articolo pubblicato in occasione dei 40 da quella storica impresa che portò al Verona il suo primo scudetto. Quanto ha avuto ragione, Domenico Volpati. Quelle parole pronunciate nello spogliatoio del Comunale di Bergamo, il 12 maggio 1985: «Solo negli anni ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto», disse. Lui, la «coscienza» del Verona che aveva appena vinto lo scudetto, con l’1-1 con l’Atalanta a sigillare con il consenso della matematica il trionfo diventato leggenda. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Quarant'anni fa lo scudetto dell'Hellas Verona: il ricordo di un trionfo leggendario guidato da Osvaldo Bagnoli

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Osvaldo Bagnoli è morto: fu l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona. Aveva 91 anniÈ morto a 91 anni l’allenatore noto come il “Mago della Bovisa”, che nel 1984-85 ha portato l’Hellas Verona a vincere lo scudetto.

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