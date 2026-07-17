Verona ma te lo ricordi Bagnoli? | Allo stadio volevano il documento
Oggi è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli. Il 17 luglio 2026, è stato annunciato il decesso. Il 12 maggio 2010, era stata pubblicata un’intervista risalente al 25° anniversario dello scudetto del Verona, vinto nella stagione 1984-85. In quell’occasione, Bagnoli aveva ricordato come, allo stadio, fosse richiesto un documento per entrare.
Osvaldo Bagnoli è morto oggi, 17 luglio 2026, a 91 anni. Ripubblichiamo questa intervista del 12 maggio 2010 in occasione del 25° anniversario dello scudetto vinto dal Verona nella stagione 1984-85. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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