Inter la promessa di Barella | Resto a vita

Durante il ritiro in Baden-Wurttemberg, il centrocampista dell’Inter ha dichiarato di voler restare al club a vita. La squadra si sta preparando per la nuova stagione, con l’obiettivo di mantenere il titolo in Italia e di competere in ambito internazionale. La squadra si allena intensamente in vista delle prossime sfide, mentre il calciatore ha espresso la sua intenzione di rimanere con il club per tutta la carriera.

Nel ritiro tedesco del Baden-Wurttemberg, la terza regione tedesca per estensione e popolazione, l’ Inter si prepara ad una nuova stagione da Campione d’Italia in carica, con la volontà di vincere ancora in Italia e di competere ad alti livelli in campo internazionale. I nerazzurri si stanno allenando a ranghi ridotti in attesa dei rientri dalle vacanze dei giocatori impegnati ai Mondiali, tra cui quello del capitano Lautaro Martinez. In sua assenza la “ guida ” dentro e fuori dal campo è Nicolò Barella, vicecapitano della squadra del presidente Marotta. L’ex Cagliari ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, promettendo amore a vita all’Inter, parlando di prospettive future ma anche di rimpianti del passato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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