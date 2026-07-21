Nicolò Barella ha dichiarato di voler restare all’Inter per tutta la vita e ha parlato della sua delusione per la mancata qualificazione in Champions League. L’intervista si è concentrata sulla sua carriera, ricordando anche l’amicizia con Chivu e il sogno ancora irrealizzato di vincere la competizione europea. Barella ha ricordato come da bambino scrivesse i desideri su carta, alcuni dei quali si sono avverati.

Nicolò Barella da bambino aveva l’abitudine di scrivere su carta i suoi desideri. Lo faceva per gioco, per scommessa, ma poi alcuni si sono avverati per davvero. Altri ancora li insegue. All’alba della sua ottava stagione all’Inter, senza nascondersi, punta a replicare il Double dell’anno scorso e anche a qualcosa in più. Si augura che sia un’annata da ricordare, un po’ come accade con i vini più pregiati, l’altra sua grande passione. In Germania insieme ai compagni lavora per questo, lui uomo di mare immerso ora nell’altopiano del Baden-Wurttemberg a due passi dalla foresta nera. Che cosa vi sta chiedendo Chivu? "Di migliorarci ancora di più rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Barella: "Inter, resto a vita. Io, Chivu e la Champions che ancora non mi va giù..."

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Barella: "Inter, resto a vita. Io, Chivu e il sogno Champions..."Nicolò Barella ha dichiarato di voler restare all’Inter per tutta la vita, menzionando anche Chivu e il sogno di partecipare alla Champions League.

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