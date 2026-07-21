Barella | Inter resto a vita Io Chivu e il sogno Champions

Nicolò Barella ha dichiarato di voler restare all’Inter per tutta la vita, menzionando anche Chivu e il sogno di partecipare alla Champions League. Da bambino, il calciatore scriveva i propri desideri su carta, come un gioco, ma alcuni si sono realizzati nel tempo. La sua volontà di continuare con il club e l’obiettivo di competere in Europa sono stati espressi pubblicamente.

Nicolò Barella da bambino aveva l’abitudine di scrivere su carta i suoi desideri. Lo faceva per gioco, per scommessa, ma poi alcuni si sono avverati per davvero. Altri ancora li insegue. All’alba della sua ottava stagione all’Inter, senza nascondersi, punta a replicare il Double dell’anno scorso e anche a qualcosa in più. Si augura che sia un’annata da ricordare, un po’ come accade con i vini più pregiati, l’altra sua grande passione. In Germania insieme ai compagni lavora per questo, lui uomo di mare immerso ora nell’altopiano del Baden-Wurttemberg a due passi dalla foresta nera. Che cosa vi sta chiedendo Chivu? "Di migliorarci ancora di più rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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