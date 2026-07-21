Inter ecco quando tornerà Lautaro
Lautaro Martinez tornerà in campo con l'Inter nel corso della prossima settimana. La squadra si trova attualmente in ritiro in Germania, dove il tecnico ha programmato allenamenti e sessioni di preparazione. Nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe unirsi al gruppo dopo aver completato le procedure di recupero. La formazione nerazzurra sta lavorando per prepararsi alle prossime partite ufficiali, seguendo un piano stabilito dallo staff tecnico.
Dal ritiro tedesco dei nerazzurri, Roberto Tortora spiega il programma della squadra di Chivu nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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