Inter ecco quando tornerà Lautaro

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lautaro Martinez tornerà in campo con l'Inter nel corso della prossima settimana. La squadra si trova attualmente in ritiro in Germania, dove il tecnico ha programmato allenamenti e sessioni di preparazione. Nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe unirsi al gruppo dopo aver completato le procedure di recupero. La formazione nerazzurra sta lavorando per prepararsi alle prossime partite ufficiali, seguendo un piano stabilito dallo staff tecnico.

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