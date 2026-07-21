Inter ecco quando tornerà Lautaro

Notizia in breve

Lautaro Martinez tornerà in campo con l'Inter nel corso della prossima settimana. La squadra si trova attualmente in ritiro in Germania, dove il tecnico ha programmato allenamenti e sessioni di preparazione. Nei prossimi giorni, il giocatore dovrebbe unirsi al gruppo dopo aver completato le procedure di recupero. La formazione nerazzurra sta lavorando per prepararsi alle prossime partite ufficiali, seguendo un piano stabilito dallo staff tecnico.