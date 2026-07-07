Matteo Berrettini ha annunciato di non partecipare ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel a causa di un dolore cronico all’anca. Dopo aver concluso il suo impegno a Wimbledon al terzo turno, ha comunicato che si fermerà per un periodo di recupero. Il tennista romano ha spiegato di dover affrontare un problema di lunga durata e ha indicato che tornerà in campo solo dopo aver risolto la condizione.

Matteo Berrettini si ferma. Reduce da un buon torneo di Wimbledon, chiuso al terzo turno dopo la sconfitta in cinque set contro Dimitrov, il 30enne tennista romano ha annunciato che non giocherà i tornei di Gstaad e Kitzbuhel: “Ciao a tutti, vi informo che sfortunatamente non giocherò a Gstaad e Kitzbuhel – scrive Berrettini su Instagram -. Dopo aver discusso con i miei dottori e il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato di sospendere l’attività per essere pronto nel periodo negli Stati Uniti. Grazie mille per il supporto, ci vediamo sul cemento”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Berrettini si ferma: “Dolore cronico all’anca”. Ecco quando tornerà in campo

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