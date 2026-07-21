Inter Barella | Voglio chiudere qui la carriera Il mio sogno resta la Champions
Nicolò Barella ha dichiarato di voler terminare la carriera con l’Inter e di mantenere vivo il sogno di vincere la Champions League. In un’intervista, il centrocampista ha parlato delle ambizioni del club e del lavoro con Cristian Chivu. Non ha fatto cenno a eventuali trasferimenti o cambi di squadra. La sua volontà è di continuare con l’Inter e di raggiungere nuovi obiettivi con la squadra.
Nicolò Barella guarda alla nuova stagione con un obiettivo chiaro: continuare a vincere. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’ Inter ha ribadito le ambizioni del club, soffermandosi anche sul sogno Champions League, sul lavoro con Cristian Chivu e sul suo futuro in nerazzurro. Spazio anche alla Nazionale, con il rammarico per i Mondiali mancati e un pensiero per il giovane Pio Esposito. “All’Inter si gioca sempre per vincere”. Barella ha spiegato che, dal suo arrivo in nerazzurro, la mentalità non è mai cambiata. “Da quando sono arrivato all’Inter, quindi prima con Conte, poi con Inzaghi e ora con Chivu, l’obiettivo è sempre stato vincere “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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