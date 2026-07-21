Nicolò Barella, arrivato all'Inter nel 2019, ha vinto tre scudetti, tre Supercoppe e coppe Italia con la squadra. Nel corso degli anni, si è affermato come elemento centrale del centrocampo, lavorando con diversi allenatori. Recentemente, ha dichiarato di voler chiudere la carriera con lo stesso club, esprimendo l'intenzione di riprendere l'andamento delle ultime stagioni.

Tre scudetti e altrettante Supercoppe e coppe Italia. Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, Nicolò Barella è stato sempre un punto fermo del centrocampo nerazzurro prima con Conte, poi con Inzaghi e ora con Chivu. L'ex Cagliari si appresta a iniziare la sua ottava stagione all'ombra della Madonnina e ha ben chiari gli obiettivi., "Vado verso un'annata in cui cerco di sviluppare un gioco un po' diverso, dato che il mio corpo ogni tanto risponde in maniera differente. Da quando sono qui, poi, l'obiettivo è sempre stato vincere. L'anno scorso abbiamo conquistato campionato e Coppa Italia e ora per fare bene dobbiamo vincere di nuovo entrambi più la Supercoppa, oltre che cercare di fare meglio in Champions", ha dichiarato il classe '97. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Barella: "Voglio chiudere qui la carriera. Obiettivi? Riprendere come abbiamo finito"

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