Intelligenza artificiale la Toscana approva la prima legge regionale Nasce la Carta dei diritti digitali | tutela dei minori e diritto alla disconnessione

L'Assemblea legislativa della Toscana ha approvato definitivamente la prima legge regionale in Italia dedicata all'intelligenza artificiale. La normativa istituisce la Carta dei diritti digitali, che include la tutela dei minori e il diritto alla disconnessione. La legge mira a regolamentare l'uso responsabile e consapevole delle tecnologie digitali all’interno del territorio regionale. È stata definita una normativa pionieristica nel panorama nazionale.

L'Assemblea legislativa della Toscana ha deciso di approvare, in via definitiva, una normativa pionieristica per il nostro Paese. Parliamo della prima legge regionale interamente dedicata all'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Il testo (presentato lo scorso febbraio e arricchito da vari emendamenti) traccia regole chiare per proteggere i cittadini dalle derive tecnologiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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