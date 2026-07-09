Intelligenza artificiale e tutela dei minori | il Garante privacy multa CharacterAI per 158mila euro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società statunitense Character Technologies Inc. con 158 mila euro. La sanzione è stata comminata perché l'azienda gestisce chatbot basati su intelligenza artificiale utilizzati dai minori senza adeguate misure di tutela dei dati personali. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato pratiche non conformi alla normativa sulla privacy dei minori nel contesto di interazioni con personaggi virtuali.

Chattare con i personaggi virtuali è un passatempo diffusissimo tra i giovanissimi; eppure, chi vigila sui loro dati personali? Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società statunitense Character Technologies Inc. per 158mila euro. Questa azienda gestisce la nota piattaforma Character.AI, finita sotto la lente dell’Autorità a causa di una lunga serie di mancanze legate alla sicurezza degli utenti e all’addestramento dei propri sistemi. Cosa succede quando un ragazzino prova a iscriversi a un servizio basato sull’intelligenza artificiale generativa? Le barriere difensive iniziali della piattaforma si sono rivelate fragili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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DIGITAL RIGHTS IN THE SPOTLIGHT: REPS PLEDGE STRONGER LAWS TO PROTECT NIGERIANS ONLINE

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