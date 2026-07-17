Telefono Azzurro ha annunciato un nuovo impegno per proteggere i minori in un contesto di crescente utilizzo di intelligenza artificiale e digitale. La fondazione si concentrerà sulla promozione di diritti e sulla prevenzione, con attenzione particolare all’ascolto dei giovani. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei minori di fronte alle sfide derivanti dalla trasformazione digitale. Nessun dettaglio su programmi specifici o iniziative future è stato comunicato.

La Fondazione Telefono Azzurro rinnova il suo impegno per la protezione dell'infanzia. Di fronte alle sfide della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale, l'associazione promuove una cultura dei diritti basata sull'ascolto e sulla prevenzione per i più giovani.Telefono Azzurro verso i quarant'anni: una visione che evolve per affrontare le nuove sfide dell'infanzia e dell'adolescenza"La tutela dei minori passa dalla capacità di comprendere il nuovo mondo digitale". Il Bilancio Sociale 2025 racconta il cambiamento della Fondazione: dall'ascolto come valore fondante a un impegno sempre più forte nella ricerca, nella prevenzione e nell'advocacy, per rispondere alle trasformazioni digitali, della salute mentale e dell'Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Telefono Azzurro: la tutela dei minori tra intelligenza artificiale e digitale

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