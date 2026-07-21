Innovazione Milano fa squadra per la tappa europea del Ces di Las Vegas
Milano ospiterà CES Unveiled Milan, evento che rappresenta la tappa europea di Road to CES, la campagna promozionale del Consumer Electronics Show di Las Vegas. La manifestazione si terrà nel capoluogo lombardo e coinvolgerà aziende e professionisti del settore tecnologico. L’obiettivo è presentare novità e tendenze dell’elettronica di consumo, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico e gli operatori al più grande salone di elettronica al mondo. La data dell’evento è stata comunicata ufficialmente.
Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea di Road to CES che promuove CES - Consumer Electronics Show, il più importante evento fieristico mondiale dell'innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association che si svolge ogni anno a Las Vegas e per la prima volta si terrà il 21 ottobre 2026 all’ Allianz MiCo - Milano Convention Centre ed anche per questo evento mondiale fa squadra con la firma, a Palazzo Marino, del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della città nella geografia globale dei grandi hub tecnologici. L’accordo, sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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