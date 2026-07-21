innovazione milano fa squadra per la tappa europea del ces di las vegas

Notizia in breve

Milano ospiterà CES Unveiled Milan, evento che rappresenta la tappa europea di Road to CES, la campagna promozionale del Consumer Electronics Show di Las Vegas. La manifestazione si terrà nel capoluogo lombardo e coinvolgerà aziende e professionisti del settore tecnologico. L’obiettivo è presentare novità e tendenze dell’elettronica di consumo, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico e gli operatori al più grande salone di elettronica al mondo. La data dell’evento è stata comunicata ufficialmente.