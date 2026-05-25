AGI - Sono scattati a Las Vegas i primi "Enhanced Games", ribattezzati da alcuni 'Giochi del doping': record mondiali di atletica, nuoto e sollevamento pesi saranno 'attaccati' da atleti - una quarantina quelli iscritti - che fanno uso di sostanze dopanti. Senza nascondersi, ma suscitando non poche preoccupazioni per la salute: non a caso l'evento è stato stigmatizzato dagli organi di governo dello sport mondiale e dalle agenzie antidoping come "pericoloso" e "contrario allo spirito sportivo". La maggior parte degli atleti in gara, attratti da premi in denaro fino a un milione di dollari per chi supera i record, ha... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Las Vegas la prima edizione dei Giochi del doping

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Las Vegas è il gioco che funziona!

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