La Formula 1 ha annunciato il rinnovo del Gran Premio di Las Vegas, che si svolgerà fino al 2037. Contestualmente, è stato presentato un evento con 3.000 droni che si sono sollevati a 180 metri di altezza sopra Port Hercule a Monaco, creando il più grande spettacolo di droni mai realizzato in Europa.

La Formula 1 ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l'intrattenimento sportivo, offrendo il più grande spettacolo di droni mai realizzato in Europa sopra Port Hercule a Monaco, annunciando la storica estensione decennale del GP di Las Vegas fino al 2037. Con 3.050 droni, lo spettacolo aereo da record ha raggiunto un'altezza di 180 metri e una larghezza di 240 metri, illuminando lo skyline della riviera in una fusione mozzafiato di tecnologia, intrattenimento e sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, 3mila droni a 180 m di altezza: l’annuncio del rinnovo del GP di Las Vegas è spettacolare

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