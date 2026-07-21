Inizia l’era di Burnham | Crescita e speranza ho un piano decennale

Notizia in breve

Il nuovo primo ministro britannico ha annunciato un piano decennale incentrato sulla crescita economica e sulla speranza. Ha presentato la sua squadra di governo e ha indicato come priorità le case popolari e lo sviluppo industriale. Inoltre, ha contattato i leader di Stati Uniti, Ucraina e Unione europea per discutere questioni di interesse internazionale. La comunicazione si inserisce in un quadro di governo che mira a definire le linee di azione per i prossimi dieci anni.