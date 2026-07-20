Burnham | Gran Bretagna ha bisogno di stabilità pronto piano decennale

Il nuovo primo ministro britannico ha affermato che il paese necessita di stabilità. Lo ha dichiarato davanti a Downing Street nel suo primo discorso da quando è entrato in carica. Ha anche annunciato la preparazione di un piano decennale per affrontare le sfide future. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di incertezza politica e sociale nel Regno Unito.

Milano, 20 lug. (askanews) - La Gran Bretagna ha bisogno di "ritrovare la stabilità", ha dichiarato il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham davanti al numero 10 di Downing Street nel suo primo discorso da quando ha assunto l'incarico. "Entro la fine dell'anno presenterò un nuovo piano per la Gran Bretagna, un piano decennale che delineerà un percorso da dove siamo ora a dove credo che tutti noi vogliamo che la Gran Bretagna sia, a prescindere dal nostro punto di partenza e dal partito che sosteniamo", ha aggiunto Burnham. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Andy Burnham arrives in Westminster as public react to Starmer resignation

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