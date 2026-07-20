Andy Burnham nuovo premier Uk | Ho un piano di 10 anni per cambiare il Paese L’addio di Keir Starmer – Foto e video

Andy Burnham è stato nominato nuovo primo ministro del Regno Unito dopo aver ricevuto l’incarico dal re a Buckingham Palace. Ha raggiunto Downing Street e ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione. Burnham ha annunciato di avere un piano di 10 anni per cambiare il Paese.

Andy Burnham è il nuovo primo ministro del Regno Unito. Dopo aver ricevuto l’incarico da re Carlo III a Buckingham Palace, il nuovo leader laburista ha raggiunto Downing Street, dove ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione. Si chiude così l’esperienza di governo di Keir Starmer, che in mattinata aveva annunciato il suo addio con un ultimo intervento davanti al numero 10: «Il mio lavoro è finito, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa». Dopo gli scandali legati agli Epstein Files, il calo di popolarità e la bruciante sconfitta alle elezioni amministrative di maggio, dopo due anni al governo Starmer ha gettato la spugna. Stamattina ha tenuto il suo ultimo discorso al Paese per poi recarsi, come da tradizione, davanti a Re Carlo III per dare le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Andy Burnham declared UK Labour Party leader, succeeding PM Starmer

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