Operaio morto schiacciato da un rullo ferito un collega | infortunio sul lavoro nella cava di Superbeton

Notizia in breve

Un operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava. L’incidente è avvenuto giovedì mattina nella cava di una ditta locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’operaio deceduto non si è potuto salvare. Il collega ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.