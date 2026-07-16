Operaio morto schiacciato da un rullo ferito un collega | infortunio sul lavoro nella cava di Superbeton
Un operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava. L’incidente è avvenuto giovedì mattina nella cava di una ditta locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’operaio deceduto non si è potuto salvare. Il collega ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Superbeton. Tragico il bilancio: un operaio è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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