Operaio morto schiacciato da un rullo ferito un collega | tragico infortunio sul lavoro nella cava di Superbeton
Un operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava nella provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto giovedì mattina nella cava di una ditta specializzata in lavori di estrazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio rimasto schiacciato non c’è stato nulla da fare. Il collega ferito è stato trasportato in ospedale per le cure. Le autorità hanno avviato le indagini sull’accaduto.
GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Superbeton. Tragico il bilancio: un operaio è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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