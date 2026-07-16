Operaio morto schiacciato da un rullo ferito un collega | tragico infortunio sul lavoro nella cava di Superbeton

Da ilgazzettino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava nella provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto giovedì mattina nella cava di una ditta specializzata in lavori di estrazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio rimasto schiacciato non c’è stato nulla da fare. Il collega ferito è stato trasportato in ospedale per le cure. Le autorità hanno avviato le indagini sull’accaduto.

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