Informativa Bignami | Tutti vogliamo la verità Ma la sinistra è allergica alle divise e continua a fare da paravento ai centri sociali video
Un’istanza urgente rivolta al ministro dell’Interno chiede chiarimenti sulla morte di un 43enne di origine marocchina durante un intervento delle forze dell’ordine. Dopo l’episodio, il giorno seguente, partiti di maggioranza e opposizione hanno criticato la gestione della vicenda, in particolare riguardo alle tensioni a Bologna. La richiesta si concentra sulla necessità di ottenere risposte chiare e trasparenti sulla vicenda, mentre si susseguono le manifestazioni e le proteste in città.
Un’informativa urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla morte di Abderrahim Fakir. Il Pd e i 5Stelle, all’indomani della guerriglia scatenata a Bologna dalla piazza che chiedeva “verità e giustizia”, vanno all’attacco per chiedere lumi sulla morte del 43enne di origine marocchina durante un intervento delle forze dell’ordine. Galeazzo Bignami nell’Aula di Montecitorio prende la parola e rispedisce al mittente il racconto a senso unico delle opposizioni denunciando la sistematica opera di delegittimazione delle divise. Atteggiamenti che scatenano i sentimenti di odio che ieri sono andati in scena per le strade di Bologna, destata dalla convocazione del sindaco dem Lepore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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