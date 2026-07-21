Informativa Bignami | Tutti vogliamo la verità Ma la sinistra è allergica alle divise e continua a fare da paravento ai centri sociali video

Notizia in breve

Un’istanza urgente rivolta al ministro dell’Interno chiede chiarimenti sulla morte di un 43enne di origine marocchina durante un intervento delle forze dell’ordine. Dopo l’episodio, il giorno seguente, partiti di maggioranza e opposizione hanno criticato la gestione della vicenda, in particolare riguardo alle tensioni a Bologna. La richiesta si concentra sulla necessità di ottenere risposte chiare e trasparenti sulla vicenda, mentre si susseguono le manifestazioni e le proteste in città.