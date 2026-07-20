La morte di Fakir Abderrahim, avvenuta ieri in via Svevo, ha portato la sinistra a criticare le forze dell’ordine, nonostante non siano ancora disponibili prove certe. Un rappresentante politico ha dichiarato che la sinistra processa le forze dell’ordine prima di conoscere la verità. La vicenda ha generato una presa di posizione politica, anche se mancano ancora dettagli ufficiali sull’accaduto.

Il caso della morte di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro in via Svevo, ha suscitato una presa di posizione da parte della politica, a partire dalla sinistra locale e nazionale che pur senza avere ancora risposte certe e comprovate hanno puntato il dito contro le forze dell’Ordine. Il Secolo d’Italia ha intervistato su questo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, il bolognese Galeazzo Bignami. Onorevole Bignami su quanto avvenuto a Bologna il Comune ha indetto una manifestazione per chiedere verità e giustizia. Che ne pensa? Leggi anche Penso che la verità la vogliamo tutti. Sulla richiesta di giustizia bisogna essere chiari.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte di Abderrahim, parla Bignami: «La sinistra processa le Forze dell’Ordine prima di conoscere la verità»

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