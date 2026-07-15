Antonio Calabro è stato annunciato come nuovo allenatore del Padova nel giorno del patrono. La società punta alla promozione in Serie A, ma senza voler essere una meteora. Durante la presentazione, ha portato con sé la Bibbia, simbolo di valori e determinazione. La squadra ha già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, con obiettivi di crescita e stabilità.

Si chiama Antonio ed è stato annunciato il giorno del patrono. Non c’era modo migliore per presentarsi a Padova. In una società che guarda in alto e che ha scelto Antonio Calabro per andare sempre più su. Dicendolo senza falsa modestia: in Serie A. Si è ambientato bene a Padova? "Ho subito visitato la basilica di Sant’Antonio con la squadra. Sono credente, leggo la Bibbia, ogni anno prima del ritiro vado in visita da Padre Pio. Da noi al Sud l’onomastico conta tanto, visitare questa basilica è sempre stato un mio desiderio. Non sono stato io ad andare dal Santo, ma è come se lui avesse chiamato me qui a Padova". Lei però è nato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Calabro, la Bibbia e un Padova da promozione: "Vogliamo la Serie A, ma non per fare la meteora"

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