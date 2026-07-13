Sfida del torneo della Coppa del Mondo 2026 | previsioni sulle semifinali per aiutarti a vincere £ 250.000

Da justcalcio.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le semifinali della Coppa del Mondo 2026 sono state definite, con le quattro squadre che si sfideranno per l'accesso alla finale. La piattaforma di scommesse offre la possibilità di pronosticare i vincitori di ogni partita, suddivisi in otto sezioni. Questa opzione permette agli utenti di tentare di indovinare gli esiti delle sfide che porteranno alla definizione delle due finaliste. La fase attuale si concentra sulla previsione degli incontri decisivi per l’assegnazione del titolo mondiale.

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2026-07-12 12:37:00 Il web non parla d’altro: Siamo arrivati??al momento cruciale dei Mondiali con la formazione delle semifinali. Abbiamo tutti fatto abbastanza tardi per diventare esperti, ma chi accederà alla finale? La sfida WC26 di bet365 ti consente di pronosticare il vincitore di ogni partita della Coppa del Mondo, suddiviso in otto parti. Ci sono due partite da pronosticare e ciascuna selezione corretta fa guadagnare punti in un sistema di punteggio ponderato (maggiore è il potenziale sconvolto, più punti vengono offerti) che ti consente di scalare sia le classifiche individuali delle giornate che la classifica generale del torneo. Il montepremi è di ben £ 250. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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