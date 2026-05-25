Il Mura Festival torna a Verona | 67 giorni di eventi tra musica sport e cultura sulle mura Unesco

Notizia in breve

Dal 28 maggio al 2 agosto, il Bastione di San Bernardino a Verona ospiterà il Mura Festival, un evento di 67 giorni dedicato a musica, sport e cultura. La manifestazione si svolgerà sulle mura Unesco della città, coinvolgendo diversi spazi e creando un calendario di eventi continuativi. La programmazione comprende concerti, attività sportive e iniziative culturali, tutte concentrate nel cuore della città e rivolte a un pubblico vario.