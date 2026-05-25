Il Mura Festival torna a Verona | 67 giorni di eventi tra musica sport e cultura sulle mura Unesco
Dal 28 maggio al 2 agosto, il Bastione di San Bernardino a Verona ospiterà il Mura Festival, un evento di 67 giorni dedicato a musica, sport e cultura. La manifestazione si svolgerà sulle mura Unesco della città, coinvolgendo diversi spazi e creando un calendario di eventi continuativi. La programmazione comprende concerti, attività sportive e iniziative culturali, tutte concentrate nel cuore della città e rivolte a un pubblico vario.
Dal 28 maggio al 2 agosto il Bastione di San Bernardino tornerà a essere uno dei luoghi centrali dell’estate veronese. Per il settimo anno consecutivo prende infatti forma il Mura Festival, manifestazione promossa dal Comune di Verona e organizzata da Studioventisette in collaborazione con. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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