Il presidente libanese Joseph Aoun si trova a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'incontro si svolge oggi e si concentra sulle relazioni tra i due paesi. È il primo incontro ufficiale tra le due parti durante l'amministrazione americana attuale. Nessuna informazione aggiuntiva sui temi discussi o sui risultati previsti.

Incontro Storico tra il Presidente Libanese e l’Amministrazione Americana. WASHINGTON (STATI UNITI) – Oggi, il presidente libanese Joseph Aoun si appresta a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Washington. Questo incontro segna un momento significativo, poiché si tratta della prima visita ufficiale di un capo di Stato libanese nella capitale americana dal 2009, quando Michel Sleiman fu ricevuto da Barack Obama. L’incontro arriva in un contesto delicato. Mentre l’esercito libanese ha recentemente fatto il suo ingresso in una seconda zona pilota da cui si sono ritirate le Forze di difesa israeliane, il dialogo tra i due paesi è più importante che mai. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Incontro tra il presidente libanese Joseph Aoun e Donald Trump: focus su relazioni bilaterali.

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Italia Governo Italiano, Incontro con il Presidente della Repubblica Libanese, Joseph Aoun, 24.04.26

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