Una domanda manda Donald Trump su tutte le furie poi il presidente si sfila il microfono e fa saltare tutto in diretta
Durante un'intervista televisiva, il presidente degli Stati Uniti si è infuriato dopo una domanda e ha deciso di interrompere l'intervista, togliendosi il microfono e lasciando lo studio in diretta. Questo episodio insolito si è verificato inaspettatamente, senza preavviso, e ha interrotto bruscamente la trasmissione. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia scatenato la reazione improvvisa.
Non capita tutti i giorni di vedere il presidente degli Stati Uniti alzarsi, togliersi il microfono e abbandonare un’intervista televisiva prima della fine. Eppure è esattamente quello che è successo venerdì scorso in Wisconsin, durante la registrazione di Meet the Press, storico programma di approfondimento della NBC News, con Donald Trump che ha chiuso bruscamente il confronto con la giornalista Kristen Welker dopo uno scontro durissimo sulla questione delle elezioni presidenziali del 2020. Il momento della rottura è arrivato quando la conduttrice ha incalzato il presidente sulle sue ripetute affermazioni riguardo a presunti brogli elettorali di sei anni fa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Come un anno di Donald Trump da presidente non ha cambiato solo gli USA, ma anche noi
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