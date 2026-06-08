una domanda manda donald trump su tutte le furie poi il presidente si sfila il microfono e fa saltare tutto in diretta

Notizia in breve

Durante un'intervista televisiva, il presidente degli Stati Uniti si è infuriato dopo una domanda e ha deciso di interrompere l'intervista, togliendosi il microfono e lasciando lo studio in diretta. Questo episodio insolito si è verificato inaspettatamente, senza preavviso, e ha interrotto bruscamente la trasmissione. Non sono stati forniti dettagli su cosa abbia scatenato la reazione improvvisa.