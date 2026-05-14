È iniziato l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino

Da ilpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato a Pechino il primo incontro tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il presidente cinese dopo quasi dieci anni. I due si sono incontrati in un contesto ufficiale e si prevede che affronteranno temi legati a questioni di sicurezza e alle relazioni tra i due paesi. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al momento dell’inizio dell’incontro.

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È la prima volta che si incontrano in Cina da quasi dieci anni: ci si aspetta che parlino di guerra in Medio Oriente, accordi commerciali e di Taiwan Questa mattina intorno alle 5 (ora italiana) il presidente statunitense Donald Trump è arrivato alla Grande sala del popolo di Pechino, il palazzo che ospita il parlamento cinese e dove oggi si terranno gli incontri con il presidente cinese Xi Jinping e il resto delle due delegazioni governative. Quella di Trump in Cina è una visita molto attesa e importante, perché le relazioni tra i due paesi sono tese da diversi anni e questa è la prima che un presidente statunitense va in Cina negli ultimi nove anni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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