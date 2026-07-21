Incidenti stradali 14enne in monopattino finisce contro un bus Atac a Ostia | soccorso e ricoverato in ospedale in codice giallo

Da roma.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Ostia, dopo aver perso il controllo del monopattino e finito sotto un bus Atac della linea 058 in via dei Velieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Ares 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo. La scena si è verificata nel primo pomeriggio di martedì.

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Si schianta contro un bus Atac della linea 058 in via dei Velieri, a Ostia, e la tavola elettrica finisce sotto il mezzo pubblico. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di martedì ed è stato trasportato in codice giallo con un'ambulanza dell'Ares 118 all'ospedale G.B. Grassi per essere medicato. Non sarebbe in pericolo di vita e durantei soccorsi il minorenne è rimasto sempre cosciente.  Sulla dinamica dell'incidente indagano ora i vigili urbani del X Gruppo Mare intervenuti sul posto. Il conducente del bus, di 28 anni, è stato sentito dagli investigatori e quindi accompagnato in ospedale per essere sottoposto, come da prassi, ai test di rito. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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