Meno auto e più bus di notte per ridurre gli incidenti stradali | ecco la Ostia Saturday night line

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meno auto in strada di notte, nel fine settimana, durante il periodo estivo per ridurre il numero degli incidenti. È questo l’obiettivo che il consiglio municipale ha chiesto di perseguire, avanzando una proposta con cui realizzarlo: l’istituzione della “Ostia Saturday night line”.Un servizio per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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