Meno auto e più bus di notte per ridurre gli incidenti stradali | ecco la Ostia Saturday night line
Meno auto in strada di notte, nel fine settimana, durante il periodo estivo per ridurre il numero degli incidenti. È questo l’obiettivo che il consiglio municipale ha chiesto di perseguire, avanzando una proposta con cui realizzarlo: l’istituzione della “Ostia Saturday night line”.Un servizio per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
NON PRENDERE MAI QUESTO AUTOBUS DI NOTTE
Sullo stesso argomento
La Saturday Night Fever torna a La Claque: serata disco music con gli Uboot70Sabato 14 marzo alle ore 22 tornano sul palco della Claque gli Uboot70, storica band genovese nata nei primi anni Novanta, animatrice di decine di...
Più bus, meno auto: rivoluzione mobilità sull’Altopiano della PaganellaParte il conto alla rovescia: dal 27 giugno cambia il modo di muoversi sull’Altopiano della Paganella.
Ostia, raffica di furti al cimitero: rubati monili dalle tombe. E all'esterno i vandali prendono di mira le autoLamentano un'escalation di furti sulle tombe del cimitero di Ostia Antica i parenti dei cari estinti, indignati e arrabbiati per la scarsa sorveglianza. Si tratta di colpi di modesto valore ... ilmessaggero.it