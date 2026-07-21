Un operaio di 49 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in una cava di marmo sulle Alpi Apuane. L'incidente è avvenuto all’interno della cava “Gioia Piastrone”, a Colonnata, nel comune di Carrara. I soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali dell’operaio.

Grave incidente sul lavoro questa mattina in una cava di marmo sulle Alpi Apuane. Un operaio di 49 anni è rimasto ferito dopo un infortunio avvenuto all’interno della cava “Gioia Piastrone”, a Colonnata, nel comune di Carrara. Schiacciato a una gamba durante il lavoro. L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino nella cava numero 173. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore stava operando nel bacino estrattivo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha riportato un grave trauma da schiacciamento a una gamba. La violenza dell’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Trasportato in elicottero all’ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente sul lavoro in una cava di marmo: operaio schiacciato

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Nuova tragedia sul lavoro: operaio muore durante la lavorazione del marmo

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