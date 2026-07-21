Un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi di Montagna (Potenza), ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del parco eolico "Aria del vento", nel territorio comunale di Mongrassano, nel Cosentino. Secondo le prime informazioni apprese il giovane era impegnato in interventi di manutenzione a un'altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. Gli accertamenti mirano anche a verificare se il ventitreenne fosse dotato dei dispositivi di sicurezzaprevisti per questo tipo di interventi. Per il recupero del corpo si è reso necessario l'intervento sul posto dei vigili del fuoco con una squadra speciale, appositamente equipaggiata per le operazioni in quota. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incidente sul lavoro in un parco eolico in Calabria: operaio lucano rimane incastrato nei motori di una pala e muore. Aveva 25 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente sul lavoro in un parco eolico, operaio 23enne muore a MongrassanoUn giovane operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico a Mongrassano.

Leggi anche: Tragedia sul lavoro nel Cosentino: operaio di 25 anni muore durante la manutenzione di una pala eolica

Temi più discussi: Altri due morti in incidenti sul lavoro; Giavera del Montello, operaio muore schiacciato da un rullo in cava; Schiacciato da un rullo a 39 anni, Francesco Vona stava soccorrendo un collega: la tragedia a Giavera; Travolto e ucciso da un treno sui binari, operaio muore sul lavoro in Friuli.

Un giovane lucano ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente sul lavoro in Calabria x.com

Incidente sul lavoro in parco eolico, morto operaio 23enne nel CosentinoIl giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri ... tg24.sky.it

Incidente in un parco eolico del Cosentino, muore operaio lucano(ANSA) - MONGRASSANO, 21 LUG - Un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi di Montagna ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del parco eolico 'Aria del vento ... msn.com

RANT: il mercato del lavoro in Ticino (e non solo) ha raggiunto livelli assurdi reddit