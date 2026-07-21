Un operaio di 25 anni è morto durante la manutenzione di una pala eolica nel parco “Aria del Vento” tra Mongrassano e Cerzeto, in provincia di Cosenza. L’incidente si è verificato nel parco eolico situato lungo i crinali della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel parco eolico tra Mongrassano e Cerzeto. Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nel parco eolico “Aria del Vento”, situato lungo i crinali tra Mongrassano e Cerzeto, in provincia di Cosenza. A perdere la vita è stato M.R., operaio di 25 anni originario di Brindisi Montagna (Potenza). Il giovane stava svolgendo un intervento di manutenzione su una pala eolica quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto impigliato nel motore dell’impianto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 25enne non è stato possibile fare nulla. Indagini in corso per chiarire la dinamica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro nel Cosentino: operaio di 25 anni muore durante la manutenzione di una pala eolica

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COSENZA, OPERAIO 23ENNE MUORE SCHIACCIATO DA UNA COLONNA DI CEMENTO: LAVORAVA IN NERO NEL LIDO

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