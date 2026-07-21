incidente sul lavoro in un parco eolico operaio 23enne muore a mongrassano

Notizia in breve

Un giovane operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico a Mongrassano. Secondo quanto riferito, si sarebbe incastrato negli ingranaggi di uno dei motori dell’impianto. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La procura ha avviato indagini per ricostruire l’accaduto.