Incidente sul lavoro in un parco eolico operaio 23enne muore a Mongrassano
Un giovane operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico a Mongrassano. Secondo quanto riferito, si sarebbe incastrato negli ingranaggi di uno dei motori dell’impianto. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La procura ha avviato indagini per ricostruire l’accaduto.
Il giovane operaio sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto. Da chiarire la dinamica esatta dell’evento. Fillea Cgil Calabria: “Non si può morire così” Dramma all’interno del parco eolico “Aria del vento” nel territorio comunale di Mongrassano (nel Cosentino) unoperaio di 23 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente. Secondo le prime informazioni, il giovane era impegnato in alcuni interventi di manutenzione ad un’altezza compresa tra i 60 e i 70 metri. Una dinamica ancora in fase di accertamento ma che da una prima ricostruzione appare delle più tragiche. Il giovanesarebbe rimaso incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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