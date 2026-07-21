Incidente mortale in Italia è morto Giuliano Boccabella

Da thesocialpost.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del giorno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La vittima aveva 45 anni. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e i rilievi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Nessun altro veicolo è coinvolto. La vittima lascia familiari e conoscenti sconvolti.

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Un tragico sinistro stradale ha sconvolto la comunità locale nelle prime ore della giornata, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e i conoscenti della vittima. L’episodio drammatico si è verificato lungo un’arteria viaria particolarmente frequentata del territorio laziale, vedendo coinvolti due mezzi di trasporto in uno scontro dalle conseguenze purtroppo fatali. A perdere la vita è stato Giuliano Boccabella, un uomo di quarantanove anni residente a Cisterna di Latina. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la zona, provocando profondo cordoglio e sconforto per la perdita improvvisa di una persona conosciuta e stimata. La ricostruzione dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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