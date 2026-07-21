Alle 5 di questa mattina a Cisterna, un incidente tra moto e auto ha provocato la morte di un uomo di 48 anni. La vittima viaggiava in moto quando si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità. Nessun dettaglio sulle cause o sul coinvolgimento di altri mezzi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un altro grave incidente stradale ha segnato le prime ore della giornata a Cisterna. Giuliano Boccabella, 48 anni e residente in città, è morto in seguito a uno scontro tra una moto e un’automobile avvenuto intorno alle 5.40 lungo via Nettuno, nella zona di Olmobello. Inutili i tentativi di rianimazione. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il motociclista non è stato possibile fare nulla. La strada chiusa per i rilievi. Via Nettuno è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, con ripercussioni sulla circolazione della prima mattinata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente mortale all’alba a Cisterna: Giuliano Boccabella muore nello scontro tra moto e auto

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