Nella notte tra il 13 e il 14 maggio si è verificato un incidente lungo l’autostrada A1 tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, nel comune di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. Un camion si è ribaltato sulla carreggiata, provocando la morte di una persona e il ferimento di un altro coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mezzo ribaltato tra Pontecorvo e Cassino. Un grave incidente si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 maggio lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, nel territorio di Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion è uscito di strada e si è ribaltato, causando la morte del conducente e il ferimento del passeggero. La vittima e il ferito. La vittima è un uomo di 67 anni residente nella provincia di Roma, che era alla guida del mezzo pesante. Con lui viaggiava un altro uomo, rimasto gravemente ferito, soccorso e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente mortale sull’A1 in provincia di Frosinone: camion fuori strada, un morto e un ferito

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