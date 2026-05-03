Incidente in viale Lazio un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un' auto

Questa mattina alle 8,30 si è verificato un incidente all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà. Un motociclista di 36 anni ha perso la vita dopo uno scontro con una Fiat Panda. L’uomo è stato soccorso sul luogo dell’incidente e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha già avviato le indagini.

Incidente mortale questa mattina all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà. Nello scontro, avvenuto intorno alle 8,30, tra una Fiat Panda e un Vespone ha perso la vita un 36enne che era in sella al motociclo e che è deceduto in ospedale dopo i soccorsi. A bordo dell'auto, presa a noleggio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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