Incidente mortale a Marina di Tor San Lorenzo | muore un 20enne quattro feriti nello scontro tra due auto

Da dayitalianews.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte di domenica 31 maggio, intorno alle 23, si è verificato uno scontro tra due auto all’incrocio tra lungomare e viale Marino a Marina di Tor San Lorenzo. L’incidente ha causato la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di altri quattro persone. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella notte all’incrocio tra lungomare e viale Marino. Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica 31 maggio, intorno alle 23.30, a Marina di Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. A scontrarsi sono state una Lancia Y e una Mitsubishi all’incrocio tra il lungomare e viale Marino. L’impatto è stato violentissimo: la Lancia Y si è ribaltata dopo essere uscita fuori strada, trasformando lo schianto in una tragedia. La vittima e i feriti trasportati in codice rosso. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, residente ad Albano, che si trovava a bordo dell’auto insieme a tre amici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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