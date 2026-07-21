incidente in un parco eolico del cosentino muore operaio 23enne

Notizia in breve

Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico della provincia di Cosenza. Il giovane lavoratore è rimasto coinvolto in un episodio accidentale all’interno dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.