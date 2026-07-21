Incidente in un parco eolico del Cosentino muore operaio 23enne
Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico della provincia di Cosenza. Il giovane lavoratore è rimasto coinvolto in un episodio accidentale all’interno dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita nelle ultime ore in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili i complessi tentativi di soccorso, resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, per chiarire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Incidente sul lavoro in un parco eolico, operaio 23enne muore a MongrassanoUn giovane operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro in un parco eolico a Mongrassano.
Leggi anche: Incidente sul lavoro in un parco eolico in Calabria: operaio lucano rimane incastrato nei motori di una pala e muore. Aveva 25 anni
Temi più discussi: Terrore nel parco di Yellowstone, bisonte 900 kg colpisce un turista: è grave; Il video di un bisonte che scaraventa in aria un turista al parco di Yellowstone, negli Stati Uniti; Turista si ferma per un'ultima foto, ma il bisonte lo insegue tra gli alberi: ecco cos'è successo al Parco Nazionale di Yellowstone; Tragedia al luna park: 15enne folgorato mentre calcia un pallone.
Cosenza, tragedia nel parco eolico: muore a 25 anni Michele Rago, giovane operaio lucano, durante lavori in quota Un altro incidente sul lavoro. Questa mattina nel Cosentino ha perso la vita Michele Rago, 25enne originario di Brindisi di Montagna. Il giov facebook
Operaio lucano muore in un parco eolico in Calabria. La vittima è Michele Rago, 25 anni, di Brindisi di Montagna. L'incidente è avvenuto durante un intervento di manutenzione. Il cordoglio di Bardi @TgrRai x.com
Incidente sul lavoro in parco eolico, morto operaio 23enne nel CosentinoIl giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, sulla quale sono al lavoro i carabinieri ... tg24.sky.it
Operaio lucano muore in un parco eolico in CalabriaLa vittima è Michele Rago, 25 anni, di Brindisi di Montagna. L'incidente è avvenuto durante un intervento di manutenzione. Il cordoglio di Bardi ... rainews.it