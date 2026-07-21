Un ponte meccanico è crollato questa mattina in un gommista di via Bacchiglione a Milano. Un uomo di 28 anni, che stava svolgendo lavori all’interno dell’officina, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Milano, 21 luglio 2026 – Dramma nel pomeriggio di oggi in via Bacchiglione a Milano. Un meccanico di 28 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all’interno di un gommista. Stando alle prime informazioni il giovane stava lavorando sotto un ponte meccanico quando la struttura ha ceduto, schiacciandolo. L’allarme è scattato intorno alle 17.45 di oggi, martedì 21 luglio. Il 28enne è stato soccorso dai mezzi inviati da Areu (Agenzia Regionale Emegenza Urgenza) della Lombardia sul posto, non lontano dalla fermata della metropolitana gialla di Brenta. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso decollato da Milano oltre a due ambulanze e all’automedica I soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incidente in un gommista a Milano, cede ponte meccanico: grave 28enne

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