Incidente sulla via Flacca | morto il 32enne Daniele D'Ambrosio grave la passeggera 28enne

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 32 anni è morto e una donna di 28 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sulla via Flacca tra Gaeta e Sperlonga. La passeggera è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la sua condizione è stabile. La moto coinvolta si è scontrata con un'auto, causando la morte del conducente e il ferimento grave della passeggera. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma il 32enne non ce l'ha fatta.

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È stabile dopo un delicato intervento chirurgico la 28enne che viaggiava sulla moto coinvolta nell'incidente con un'auto in via Flacca tra Gaeta e Sperlonga. Morto il 32enne Andrea Daniele D'Ambrosio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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