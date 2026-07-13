Incidente sulla via Flacca | morto il 32enne Daniele D'Ambrosio grave la passeggera 28enne

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è morto e una donna di 28 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sulla via Flacca tra Gaeta e Sperlonga. La passeggera è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la sua condizione è stabile. La moto coinvolta si è scontrata con un'auto, causando la morte del conducente e il ferimento grave della passeggera. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma il 32enne non ce l'ha fatta.