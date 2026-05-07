Incidente sul lavoro a Brembate di Sopra | grave 28enne

Un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all’alba di giovedì 7 maggio in un’azienda di Brembate di Sopra. Le sue condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

Sono gravi le condizioni dell’uomo di 28 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro all’alba di giovedì 7 maggio in un’azienda di Brembate di Sopra. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 6. L’ambulanza e le due automediche inviate dalla sala operativa di Areu sono intervenute in un’azienda in via Giulio Terzi di Sant’Agata, in un’area industriale del paese. Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente. Stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato in ospedale dai sanitari della Croce Azzurra di Almenno: le sue condizioni sarebbero gravi, il 28enne è arrivato al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro, grave un 49enne Leggi anche: Grave incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: operaio ferito Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Incidente sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enne; Incidente sul lavoro a Brembate di Sopra: grave 28enne; Incidente sul lavoro a Brembate Sopra, grave un operaio di 28 anni. Incidente sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enneI mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa del 112 sono intervenuti in codice rosso, giovedì 7 maggio all’alba, in un’azienda di via Giulio Terzi di Sant’Agata a Brembate Sopra per un i ... ecodibergamo.it 111Bar&pizzeria | Brembate di Sopra - facebook.com facebook