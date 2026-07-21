Un giovane in monopattino elettrico si è scontrato frontalmente con un'auto, una Fiat Fiorino, e si trova in fin di vita. L’incidente è avvenuto domenica sera e il ragazzo, che al momento non ha documenti, è stato trasportato in gravissime condizioni al policlinico San Matteo di Pavia. Le sue generalità non sono ancora state rese note.

Con il suo monopattino elettrico si è schiantato contro un Fiat Fiorino. Un giovane le cui generalità non sono state ancora rese note perché al momento dei fatti era privo di documenti, è ricoverato in fin di vita dalla serata di domenica al policlinico San Matteo di Pavia. I medici che lo hanno in cura si sono riservati la prognosi ed il giovane è in pericolo di vita. L’ incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica all’intersezione tra via Madonna degli Angeli e via Santa Maria, in una zona semicentrale della città. In quel punto si trova un incrocio a raso che collega le due vie inserite in una rete di vie a senso unico. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente in monopattino. Frontale contro un’auto. Il giovane è in fin di vita

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In due su un monopattino si schiantano contro un'automobile a Milano: morto 18enne

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