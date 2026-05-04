Incidente sulla Verentana a Capodimonte | morta giovane in un frontale auto-furgone

Un grave incidente si è verificato sulla strada Verentana a Capodimonte intorno alle 13 del 4 maggio, coinvolgendo un'auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo una giovane donna è deceduta a seguito dello scontro frontale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine eseguivano i rilievi. Nessun’altra persona è rimasta ferita gravemente.

Tragedia a Capodimonte. Lungo la strada Verentana, intorno alle 13 del 4 maggio, si è verificato un violento incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un furgone si sarebbero scontrati frontalmente. L'impatto è stato particolarmente violento e ha avuto conseguenze.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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