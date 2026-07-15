Moto contro auto Uomo in fin di vita

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente stradale si è verificato ieri a mezzogiorno, coinvolgendo una moto e un’auto che sono finite contro un palo. Il conducente della moto, un giovane di Bollate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le cause.

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Brutto incidente stradale ieri intorno a mezzogiorno, moto e conducente sono finiti contro un palo. Il giovane bollatese alla guida è stato portato d’urgenza all’ospedale di Niguarda, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Il tutto è avvenuto in via Stelvio, all’incrocio con via Monte Rosa, a Novate. Lo scontro avvenuto tra l’auto e la moto è stato molto violento e il motociclista dopo l’impatto è stato sbalzato contro un palo installato sul marciapiede della via Stelvio. La motocicletta, una Yamaha 600 è finita poi addosso all’albero vicino. Il telaio si è spezzato in due parti, la moto semidistrutta. Il giovane dopo l’impatto, finito anche lui contro l’albero, oltre al palo, è finito poi in mezzo alla strada e ha perso il casco che è stato trovato deformato a una ventina di metri di distanza dal corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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